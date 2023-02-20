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Песков призвал власти Молдовы осторожнее высказываться о миротворцах в Приднестровье

20.02.2023

МИД региона выступил против вывода российских миротворцев

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан сказал, что он будет добиваться демилитаризации Приднестровья. О выводе российских миротворцев говорила год назад и президент Молдовы Майя Санду. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал осторожнее высказываться о российском контингенте, а «глава МИД»‎ Приднестровья назвал идею о выводе российских сил «контрпродуктивной»‎.

Премьер-министр Молдовы Речан говорил в эфире национального телевидения, что Приднестровье следует демилитаризовать путем вывода российских войск, передает РБК. Также он считает, что нужно интегрировать граждан экономически и социально. 

Песков сказал, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Приднестровье, а представителям властей Молдовы следует осторожнее высказываться по этому поводу. 

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев назвал идею Речана «контрпродуктивной»‎, передают «Известия»‎. 

«Приднестровье готово к диалогу на любых уровнях. <...> Молдавия, по сути, не готова к полноценному диалогу», — сказал он.

И Песков, и Игнатьев говорят, что Молдова с Россией и Приднестровьем находится в состоянии гибридной войны. 

Российские чиновники не в первый раз угрожают Молдове. В прошлом году представитель Минобороны говорил, что цель СВО — выйти к границам Приднестровья. В феврале 2023 года Майя Санду сказала, что российские силы готовят в стране госпереворот. В МИД России информацию опровергали и говорили, что Молдова становится «антироссийским анклавом»‎ по примеру Украины.  По словам Сергея Лаврова, это Запад превращает страну во вторую Украину. 


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