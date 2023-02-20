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#Новости

Горинова посчитали склонным к побегу

20.02.2023

Его поставили на профучет в колонии

Адвокаты Алексея Горинова рассказали, что политика поставили на «профучет»‎. Администрация колонии считает, что он «склонен к побегу»‎ из мест заключения.

Сейчас Горинов в Покрове. Как передали защитники, он чувствует себя неплохо, бодр и позитивен. 

«Каждые два часа к нему приходят сотрудники, под видеорегистратор проверяют его местонахождение в колонии в том числе в ночное время. На профучет Алексея поставили при выезде из ИК-3, что явилось поводом и основанием — ему не пояснили, обосновав наличием некой оперативной информацией»‎, — рассказали адвокаты. 

Бывшего муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию. Он использовал слово «война» вместо СВО. ООН призвала немедленно его освободить. 



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