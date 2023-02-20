Дело о «финансировании «Правого сектора»‎* против Михаила Кавуна прекратили

«Первый отдел»‎ сообщил о прекращении дела против Михаила Кавуна. Его обвиняли в финансировании «Правого сектора»‎*. Кавун уехал из России в Казахстан.

Причина прекращения дела — истечение срока давности. Следствие не смогло определить, когда украинец «профинансировал»‎ «Правый сектор»‎*. Свидетелем был единственный человек, который якобы видел как Кавун переводил деньги руководителю организации. Сам свидетель в 2015 году отбывал наказание в Украине, а сейчас — в России.

Постановление о прекращении дела вступило в силу 10 февраля. Кавун уехал из России в Казахстан через десять дней после того, как получил изъятый загранпаспорт. Там он планирует работать по специальности, в той же компании, что и в Астрахани.

«Михаил Маркович — кандидат геологических наук, всю свою жизнь посвятивший ремеслу геологоразведки. Он мог бы жить и трудиться в России, платить налоги в российскую казну и помогать разрабатывать российские месторождения полезных ископаемых. Но Россия его предала, также как и многих», — сказал его адвокат Дмитрий Захватов.

*«Правый сектор»‎ в России считают «экстремистской организацией», ее деятельность запрещена.