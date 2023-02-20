«Лигу Свободных Наций»‎ Генпрокуратура признала «нежелательной»‎ организацией

Генпрокуратура признала «нежелательной» литовскую неправительственную организацию Free Nations League («Лига Свободных Наций»). Она была организована как платформа национальных движений народов России.
Причина внесения в реестр «нежелательных» — «угроза конституционному строю и безопасности». Руководители организации — граждане иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине. Они якобы выступают с сепаратистскими лозунгами.
«ОВД-Инфо»* отметил, что в целях движения указана «консолидация антиимперских сил в РФ» и «обретение реального суверенитета субъектами РФ и реализация их права на самоопределение». Несколько членов «Лиги» признаны «иноагентами», против еще одного возбуждено уголовное дело о «фейках» про армию.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».