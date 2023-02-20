«Лигу Свободных Наций»‎ Генпрокуратура признала «нежелательной»‎ организацией

Генпрокуратура признала «нежелательной»‎ литовскую неправительственную организацию Free Nations League («Лига Свободных Наций»). Она была организована как платформа национальных движений народов России.

Причина внесения в реестр «нежелательных»‎ — «угроза конституционному строю и безопасности»‎. Руководители организации — граждане иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине. Они якобы выступают с сепаратистскими лозунгами.

«ОВД-Инфо»‎* отметил, что в целях движения указана «консолидация антиимперских сил в РФ» и «обретение реального суверенитета субъектами РФ и реализация их права на самоопределение». Несколько членов «Лиги»‎ признаны «иноагентами»‎, против еще одного возбуждено уголовное дело о «фейках»‎ про армию.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.