Шестеро военных погибли при пожаре в Курской области

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что в Курской области погибли шестеро военных. Baza пишет, что срочники случайно устроили пожар в блиндаже.

Пожар произошел около 10:40 около села Уланок Суджанского района. Боеприпасы в блиндаже сдетонировали, причины устанавливаются, рассказали ТАСС.

«Внутри было семь военнослужащих: один получил ожоги, шестеро погибли»‎, — сказал источник агентства.

Baza пишет, что военнослужащие топили печь в блиндаже и неосмотрительно плеснули туда бензин. Два человека смогли выбежать. Погибшие, добавили журналисты, были срочниками.

Минобороны подтвердило смерть военнослужащих. В произошедшем обвинили солдат: они «грубо нарушили требования безопасности при обращении с горючими материалами».