Close

#Новости

Шестеро военных погибли при пожаре в Курской области

20.02.2023

По данным Baza, срочники случайно устроили взрыв в блиндаже

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что в Курской области погибли шестеро военных. Baza пишет, что срочники случайно устроили пожар в блиндаже. 

Пожар произошел около 10:40 около села Уланок Суджанского района. Боеприпасы в блиндаже сдетонировали, причины устанавливаются, рассказали ТАСС. 

«Внутри было семь военнослужащих: один получил ожоги, шестеро погибли»‎, — сказал источник агентства. 

Baza пишет, что военнослужащие топили печь в блиндаже и неосмотрительно плеснули туда бензин. Два человека смогли выбежать. Погибшие, добавили журналисты, были срочниками. 

Минобороны подтвердило смерть военнослужащих. В произошедшем обвинили солдат: они «грубо нарушили требования безопасности при обращении с горючими материалами».



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.