Центр «Досье»‎* назвал имена палачей ЧВК «Вагнер»‎, которые жестоко убили сирийца

Журналисты центра «Досье»‎* деанонимизировали наемников ЧВК «Вагнер»‎, участвовавших в казни сирийца Эль-Исмаила в 2017 году. Тогда они записали жестокую расправу на видео, где впервые фигурировала «кувалда вагнера»‎. Установить имена удалось с помощью утечки документов из компаний Евгения Пригожина.

Эль-Исмаила длительное время пытали, потом забили кувалдой, расчленили и подожгли. Произошедшее расследовала внутренняя служба ЧВК «Вагнер»‎: но не убийство, а то, как видео попало в сеть. В командировки вагнеровцам запрещено провозить телефоны.

Журналисты еще раньше выяснили, что одного из вагнеровцев, участвовавших в бесчеловечной казни, зовут Станислав Дычко с позывным «Скарабей». В его задачи входила съемка казни, но не по своей инициативе, а для командования. Увольнения или наказания он не получил. Дычко уволился из ЧВК из-за депрессии. В 2021 году он умер.

Еще один участник казни — уроженец Таджикистана, который долгое время жил в России, окончил здесь школу — Джахонгир Миразоров с позывным «Памир». В ЧВК он завербовался в 2015 году. Он участвовал в боях на Донбассе, в Сирии и в Африке. После того как его уличили в употреблении наркотиков, он был уволен в 2018 году.

Журналисты нашли также Владислава Апостола с позывным «Волк»‎, родившегося в Молдове. В России он воспитывался в детском доме, оттуда ушел в армию, участвовал в боевых действиях. После службы, с 2016 года, присоединился к ЧВК. Он погиб в 2018 году после ранения во время удара авиации США.

Уроженец Приморского края Владимир Китаев с позывным «Китаец» остался в ЧВК «Вагнер»‎ после убийства сирийца. Продолжил службу в Африке.

Владислав Панчук («Роджер»‎) из Хмельницкой области скорее всего живет в Ростовской области. В «Вагнер»‎ вступил в 2015 году, но остается ли он в рядах ЧВК, журналистам узнать не удалось.

Олег Конгин, он же Олег Заваруха или «Конг», также участвовал в казни. Он причислял себя к казакам. Жил он в паре километров от основной базы ЧВК в Горячем Ключе.

Еще один фигурант съемки — «Стропа» — Андрей Бакунович, гражданин России и Беларуси. КГБ задерживала его в санатории под Минском. Его и нескольких вагнеровцев обвиняли в терроризме и попытке захвата власти. Но из 33 задержанных 32 вернулись в Россию.

Игорь Крижановский с позывным «Рикошет»‎ успел повоевать с ЧВК всего около полугода. Он погиб вскоре после убийства сирийца от огня противника. Его наградили посмертно Орденом мужества.

Единственным, кто понес наказание, оказался, по данным «Досье»‎*, Михаил Машаров — «Мавр»‎. Он жил Астрахани, в «Вагнер»‎ завербовался в 2017 году. Он вел съемку, но уже по своему желанию, вероятнее всего именно его видео попало в сеть. За это его уволили без права восстановления в ЧВК. После службы он работал в «Яндекс.Такси».

Все установленные наемники подчинялись командиру 4-го штурмового отряда Николаю Будько, который, по всей видимости, и отдал приказ о казни и съемке жестоких пыток. Он продолжил службу в ЧВК.

После публикации расследования модераторы удалили в одном из Telegram-каналов посты о вагнеровцах, причастных к казни безоружного сирийца. Посты могли удалить после массовых жалоб сотрудников структур Пригожина.

*«Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.