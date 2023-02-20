За год россияне собрали более 32 млн рублей на штрафы

За год боев в Украине россияне не переставали выходить в пикеты, высказываться в соцсетях и иначе выражать свою позицию. Известны случаи, когда штрафовали за разговоры на работе или в ресторане. «7*7»‎ подсчитал, что всего на штрафы по антивоенным делам несколько организаций собрали больше 32,4 млн рублей.

Больше всех оплатила команда Навального* — 23,6 млн рублей. На втором месте по сборам оказался проект «Пикетмэн»‎ с 4,3 млн рублей (на оплату штрафов ушла большая часть суммы). Еще 3,1 млн собрал проект «РОСштраф»‎. Около 2 млн рублей — партия «Яблоко». В Челябинской области работал проект «Ты не один»‎, который собрал 200 тыс. рублей.

Суммы сборов отдельных активистов и неравнодушных людей подсчитать журналистам не удалось. Но суммы часто удавалось собрать всего за несколько часов.





*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».