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Уголовное дело за отказ участвовать в боевых действиях завели на военного медика

20.02.2023

В сентябре он не смог уволиться из-за мобилизации, а потом его хотели отправить на фронт

Юрист Павел Чиков рассказал об уголовном деле в отношении военного медика Дениса Васильева. Он служил в одной из воинских частей Северного флота. Он должен был уволиться осенью, но началась мобилизация. В Украину он не поехал по личным причинам, что и стало поводом для преследования. 

Денис Васильев окончил военно-медицинскую академию в 2022 году по специальности «врач общей практики». Летом он поступил на службу в одну из воинских частей Северного флота. Минобороны еще во время учебы наградило его медалью «За борьбу с пандемией COVID-19»: курсантом Васильев работал в красной зоне.

После распределения врач планировал уволиться из армии, его представили к досрочному увольнению в сентябре. Но началась мобилизация.

Васильеву предложили перевод на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, но еще до поступления этого приказа в часть пришел приказ о командировке на фронт. Врач отказался. 

Уголовное дело против него возбудили 20 января 2023 года за «невыполнение приказа в период мобилизации»‎ (ч.2.1 ст.332 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы — три года колонии.



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