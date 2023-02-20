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В России возбудили 152 уголовных дела о «дискредитации армии»
20.02.2023
Глава СК Александр Бастрыкин в интервью ТАСС
сообщил
, что по 16 из них приговоры уже вынесены, в суд передано 53 уголовных дела. К уголовной ответственности хотят привлечь 136 человек
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