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#Новости

В России возбудили 152 уголовных дела о «дискредитации армии»‎

20.02.2023

Глава СК Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что по 16 из них приговоры уже вынесены, в суд передано 53 уголовных дела. К уголовной ответственности хотят привлечь 136 человек

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