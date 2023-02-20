Андрея Пивоварова нашли в ИК-7 в Карелии

Сторонники Андрея Пивоварова в канале «Команда Пивоварова»‎ сообщили, что он находится в ИК-7 Сегежа в Карелии. Его этапировали более месяца назад, и о его местонахождении ничего не было известно ни адвокатам, ни родным.

Сейчас он в помещении камерного типа, где пробудет до 30 апреля. В ПКТ его отправили за несколько нарушений, которые якобы он получил сразу по прибытии в колонию.

Маме Андрея Пивоварова сотрудники медчасти сказали, что оппозиционер находится здесь с 24 января. Адвокат попала к нему на короткое свидание. По словам сторонников, Андрей «бодр и благодарит всех, кто беспокоился о нем»‎.

Андрея Пивоварова суд признал виновным в руководстве «нежелательной организацией»‎. Летом ему назначили четыре года колонии, апелляция оставила приговор без изменения.

В ПКТ также помещали Алексея Навального: это «тюрьма в тюрьме»‎ с более строгими условиями, заключенным запрещены свидания и звонки, есть ограничения на траты в тюремном магазине.

Юрист и правозащитник Павел Чиков рассказал, что ИК-7 известна пытками заключенных. Здесь отбывали наказание Михаил Ходорковский** и Ильдар Дадин. Осужденные во время проверки правозащитников рассказывали о пытках: растйажках, засовывании головой вниз в унитаз, ударах по туловищу без следов, подвешивании, угрозах побоями и изнасилованием.

«Шлейф жалоб на пытки и уголовных дел в отношении сотрудников ИК-7 тянулся все последние годы»‎, — добавил Чиков.









Фото: Юга.ру.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**Михаила Ходорковского Минюст России считает «иноагентом»‎.

