Расследование Херша по «Северным потокам»‎ в Еврокомиссии назвали спекуляцией

Еврокомиссия считает спекуляцией расследование Сеймура Херша о взрыве на «Северных потоках»‎, поэтому комментировать его в ЕК отказались. Россия после публикации материала призвала к расследованию его материала и просит созвать заседание Совбеза ООН на 22 февраля.

Как передает «Коммерсант»‎, по словам представительницы пресс-службы ЕК Андреа Мазини, комментировать статью Херша не будут, так как считают ее спекуляцией.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта диверсий против газопроводов «Северный поток»‎. Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование», — заявила Мазини.

В своем расследовании Сеймур Херш утверждал, что диверсию на «Северных потоках»‎ организовали американские и норвежские спецслужбы. Задание на взрыв «Северных потоков»‎ якобы поступило от администрации Джо Байдена.

Белый дом назвал эти данные ложью. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил «Интерфаксу»‎, что требуется международное расследование.