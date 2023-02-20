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#Новости

Расследование Херша по «Северным потокам»‎ в Еврокомиссии назвали спекуляцией

20.02.2023

В России после материала Херша призвали к расследованию

Еврокомиссия считает спекуляцией расследование Сеймура Херша о взрыве на «Северных потоках»‎, поэтому комментировать его в ЕК отказались. Россия после публикации материала призвала к расследованию его материала и просит созвать заседание Совбеза ООН на 22 февраля. 

Как передает «Коммерсант»‎, по словам представительницы пресс-службы ЕК Андреа Мазини, комментировать статью Херша не будут, так как считают ее спекуляцией. 

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта диверсий против газопроводов «Северный поток»‎. Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование», — заявила Мазини. 

В своем расследовании Сеймур Херш утверждал, что диверсию на «Северных потоках»‎ организовали американские и норвежские спецслужбы. Задание на взрыв «Северных потоков»‎ якобы поступило от администрации Джо Байдена.

Белый дом назвал эти данные ложью. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил «Интерфаксу»‎, что требуется международное расследование. 



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