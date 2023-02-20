Расследование Херша по «Северным потокам»‎ в Еврокомиссии назвали спекуляцией

Еврокомиссия считает спекуляцией расследование Сеймура Херша о взрыве на «Северных потоках», поэтому комментировать его в ЕК отказались. Россия после публикации материала призвала к расследованию его материала и просит созвать заседание Совбеза ООН на 22 февраля.
Как передает «Коммерсант», по словам представительницы пресс-службы ЕК Андреа Мазини, комментировать статью Херша не будут, так как считают ее спекуляцией.
«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта диверсий против газопроводов «Северный поток». Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование», — заявила Мазини.
В своем расследовании Сеймур Херш утверждал, что диверсию на «Северных потоках» организовали американские и норвежские спецслужбы. Задание на взрыв «Северных потоков» якобы поступило от администрации Джо Байдена.
Белый дом назвал эти данные ложью. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил «Интерфаксу», что требуется международное расследование.