В Белгородской области при обстреле погиб один человек

UPD:

В Белгородской области второй раз обстреливалиНовую Таволжанку: бытовой корпус птицефабрики. Сотрудники были эвакуированы.

В Вознесеновке, по уточненной информации, повреждены два домовладения, выбиты окна, посечены фасады и заборы.

В Курской области обстреливали села Гуево и Горналь. В Горнале перебита ЛЭП, восстановительные работы обещают начать сразу после атаки.

В Белгородской области под обстрел также попала село Вознесеновка. Пострадавших, по информации главы региона, нет. Есть разрушения на нескольких предприятиях и в частных домовладениях. Сотрудников предприятий организованно вывозят с территории.



***

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. Погиб один человек, еще один с тяжелыми ранениями в больнице.

Под атакой оказались стоянка и бытовой корпус птицефабрики. Людей вывозят с территории предприятия на безопасное расстояние.

«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается»‎, — рассказал Гладков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле посёлка Краснооктябрьский. Зафиксировано семь прилетов, пострадавших и повреждений в жилом секторе нет. Но электроснабжение поселка нарушено.



