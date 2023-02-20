КНДР запустила две ракеты: Совбез ООН проведет экстренное заседание

Северная Корея запустила в понедельник две баллистические ракеты у своего восточного побережья, передает Reuters. Так КНДР «ответила»‎ на совместные учения США, Южной Кореи и Японии. МИД Северной Кореи заявлял, что США планируют превратить Корейский полуостров в военный полигон.

Северокорейское ЦТАК пишет, что «600-мм реактивная система залпового огня, задействованная в стрельбе... является средством тактического ядерного оружия», способным «парализовать» аэродром противника. Ракеты, по данным японских источников, упали за пределами японской исключительной экономической зоны.

Южная Корея требует прекратить провокации. Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал экстренного заседания Совета Безопасности ООН по поводу испытаний, его назначили на 20:00 по Гринвичу сегодня. В ООН также призвали прекратить провокации со стороны КНДР.

Однако на фоне украинского кризиса, ухудшения китайско-американских отношений из-за сбитого аэростата, новые санкции в отношении КНДР могут не состояться. Отдельно санкции ввела пока Южная Корея против нескольких северокорейских чиновников.

КНДР на прошлой неделе заявила, что готова к «беспрецедентному ответу»‎ на проводимые Южной Кореей, США и Японией совместные военные учения. По мнению Северной Кореи, страна поддерживает мир и стабильность на Корейском полуострове, в то время как союзники и США планируют превратить регион в военный полигон.