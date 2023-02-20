Депутаты заксобрания Новосибирской области поддержали отмену прямых выборов мэра

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что в Новосибирске депутаты заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Теперь осталось внести изменения в городской устав: нужно набрать 2/3 голосов «за»‎.

Областной законопроект о переходе на конкурсную процедуру избрания мэра Новосибирска и наукограда Кольцово поддержали 49 депутатов, против были 13. Один воздержался, не присутствовали на заседании три человека.

В соответствии с решением депутатов городской совет должен внести изменения в устав. Журналисты считают, что здесь у единороссов могут возникнуть некоторые проблемы. Но отмену выборов лоббирует в том числе глава региона.

В это время жители провели несколько пикетов против отмены прямых выборов мэра. Они выступили у здания заксобрания региона с плакатами: «Нам нужен мэр, а не назначаемая марионетка»‎.

Прямые выборы мэра в областных центрах остались только в Анадыре, Абакане, Хабаровске, Улан-Удэ, Якутске.

Фото: «Тайга.Инфо»*.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.