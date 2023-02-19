Глава белорусского МИД Макей мог покончить с собой

Глава МИД Беларуси Владимир Макей мог покончить с собой. Об этом журналистам «Наша Ніва» рассказали четыре не связанных с собой источника, обратил внимание The Insider*.

Макей умер 26 ноября. О возможном самоубийстве рассказали медики и сотрудники системы госуправления. По словам источников, министр тяжело переживал ухудшение отношений с Александром Лукашенко и крах курса, который он вел. Он знал, что на его место начали искать кандидатов.

Макей был либеральным политиком среди чиновников Лукашенко. После исчезновения Виктора Гончара и Юрия Захаренко в 2000-х он работал личным помощником президента, возглавлял его администрацию до 2012 года.

Смерть Макея была скоропостижной и неожиданной. В государственных СМИ не освещали его кончину, а российский глава МИД Сергей Лавров не приехал на его похороны.

*The Insider российские власти считают «нежелательным»‎.