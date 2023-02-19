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#Новости

Во Владивостоке провели обыск в ЛГБТ-центре движения «Маяк»‎*

19.02.2023

Разрешения суда для этого не было

Во Владивостоке пришли с обыском в ЛГБТ-центр движения «Маяк»‎*. Разрешения суда у силовиков не было: они назвали это «осмотром»‎, пишет «7*7»‎.

Во время обыска в офисе проходила встреча группы поддержки для ЛГБТ-людей. Всех участников отвезли в отдел и опросили. 

Один из участников встречи сообщил об угрозах насилием, если он не отдаст полиции телефон. Силовики посмотрели его переписки и сфотографировали их.

По предположению руководителя «Маяка»‎* Регины Дзугкоевой*, сообщить о встрече могла одна из участниц. 


*Регину Дзугкоеву и «Маяк»‎ Минюст России считает «иноагентами»‎.



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