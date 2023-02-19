Кадыров хочет создать свою ЧВК

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил создать свою ЧВК. Как она будет называться, он не сказал, но пример он решил брать с ЧВК «Вагнер»‎, которая хорошо показывает себя в СВО и всегда «достигает поставленной цели в любой ситуации»‎.

Глава Чечни порадовался успехам ЧВК в Украине.

«Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы. Невзирая на все сложности, «Вагнер» достигает поставленной цели в любой ситуации»‎, — написал Кадыров.

Он сказал, что о бойцы спецподразделений «Ахмат»‎ лучше всех знают о положительных качествах наемников, потому что они вместе на передовой.

«Уже сейчас можно уверенно говорить, что «Вагнер» железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится»‎, — написал Кадыров.