Центр «Досье»‎* совместно с Arte, Paris Match и The Insider* опубликовали расследование о том, как армия США разгромила ЧВК «Вагнер»‎ в Сирии в 2018 году. Силы Башара Асада совместно с российскими наемниками пытались получить контроль над нефтяными месторождениями и газоперерабатывающим заводом, но после удара США только в ЧВК погибли 80 человек, 200 получили ранения.

Бои произошли под укрепленным пунктом курдов и оппозиционных сил «Сил демократической Сирии» на левом берегу Евфрата и селения Хишам. Целью был по всей видимости газоперерабатывающий завод и месторождения.

В это время там был военный советник США. Под ударами американских истребителей были уничтожены наступавшие, около 80 вагнеровцев были убиты, 200 получили ранения. Журналисты составили поименный список погибших.

Случившееся попробовали замять, чтобы избежать эскалации конфликта. Но анонимные хакеры взломали сервер компании «Конкорд» Евгения Пригожина. Так в СМИ попали тысячи документов о работе компании и ЧВК «Вагнер»‎.

*The Insider и «Досье»‎ российские власти считают «нежелательными»‎.