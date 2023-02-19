Московским полицейским купят бронированные иконы с молитвами

«Полигон медиа» обнаружил в закупках московского МВД запрос цены на покупку бронированных икон с текстами молитв. Возможно, их будут использовать как дополнительные пластины в бронежилетах.

В запросе цены указаны иконы с изображениями Архангела Михаила, Георгия Победоносца и иконы Казанской Божьей Матери. Они должны быть выполнены на «походных бронепанелях».

На панелях должны быть также тексты молитв. Они должны обеспечивать защиту от выстрела из пистолета и осколков. Возможно они будут использоваться как пластины в бронежилете: такие выводы журналисты сделали из техзадания. Всего нужно 111 пластин, по 37 штук каждого вида.