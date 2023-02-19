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#Новости

Песков: у США роль главного провокатора международной напряженности

19.02.2023

Так он отреагировал на заявления Нуланд о законных целях Украины в Крыму

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о законности украинских ударов по целям в Крыму. Как передает «Коммерсант»‎, Песков считает, что это провокационная позиция и подчеркивает разногласия в отношениях США и России. 

«Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль США как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — сказал Песков.

На уходящей неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что военные сооружения в Крыму — это законные цели ВСУ для защиты Украины.

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