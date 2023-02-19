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Москва обещает ответить на высылку российских дипломатов из Нидерландов

19.02.2023

Высылку дипломатов объяснили необходимостью противостоять шпионским усилиям России

Нидерланды заявили о высылке десяти российских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге. Это объяснили необходимостью пресечь попытки шпионажа. Москва обещает ответить, передает Reuters.

По словам министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, такие шаги уравняют число дипломатов в странах. Россия, добавил он, отказывается выдавать визы дипломатам, которые будут работать в Москве и Санкт-Петербурге. 

«Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает попытки доставить офицеров разведки в Нидерланды под дипломатическим прикрытием», — сказал Хукстра.

Российское торговое представительство в Амстердаме закроют со вторника, 21 февраля в «ответ на продолжающиеся нарушения международных прав человека» и «атаки против гражданского населения и инфраструктуры» в Украине.



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