NYT: в вербовке сотрудников BND участвовал член ультраправой немецкой партии

The New York Times рассказали подробности шпионского скандала о руководителе подразделения немецкой разведслужбы BND Карстене Линке, которого задержали в Германии в прошлом году. В вербовке мог участвовать член немецкой ультраправой партии. Официальные лица и союзники Германии обеспокоены тем, насколько глубоко заходит проблема российских агентов в Европе.

Директора отдела технической разведки Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Линке задержали в прошлом году. Его обвинили в шпионаже в пользу России и госизмене. Он имел бы доступ к критически важной информации, собранной с тех пор, как Москва начала бои в Украине в прошлом году. Помимо немецких разведданных, он мог получить доступ к анализу от западных партнеров: ЦРУ, Агентства национальной безопасности, а также из штаб-квартиры правительственных коммуникаций Великобритании.

Арест Карстена был после серии рейдов по всей Европе, в ходе которых были обнаружены так называемые нелегалы ​​или секретные российские агенты в Нидерландах, Швеции и Норвегии. Обнаружение двойного агента потрясло не только немецких политиков, но и союзников.

«Вербовка других шпионов — это высший уровень шпионажа. А наша группа технической разведки — одно из важнейших подразделений BND. Найти кого-то относительно высоко там? Это делает это дело взрывоопасным», — рассказал на условиях анонимности один из источников NYT.

По делу Карстена арестовали ее одного мужчину — родившегося в России Эллера. Его задержали после прилета из США. Он выступал курьером и привозил Карстену 400 тыс. евро из Москвы. После начала боев в Украине он был в России не меньше шести раз.

Власти считают, что мужчин связал немецкий военный резервист, член ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии».

Разведка США считает, что это дело выявило серьезные уязвимые места для Германии, которая в последние годы была недостаточно бдительной в отношении российского шпионажа. В течение многих лет, когда немецкие политики продвигали экономические связи с Москвой, в частности, покупая у нее газ, они закрывали многие разведывательные подразделения, занимавшиеся делами России.

Нико Ланге, бывший сотрудник министерства обороны Германии, а ныне старший научный сотрудник Мюнхенской службы безопасности, считает, что у России есть узкоспециализированные эксперты, которые бегло говорят по-немецки, очень хорошо знают свое дело и проводят целенаправленные операции в Германии.

«С нашей стороны фактически почти не осталось тех, кто знает Россию, бегло говорит по-русски и внимательно следит за другой стороной», — отметил Ланге.

Пока расследование не выявило финансовой заинтересованности в работе на российскую разведку. Вероятнее всего мотивами стали очевидные симпатии к ультраправым. При обыске у Карстена были обнаружены листовки крайне правой партии АдГ. На работе он говорил коллегам, что чувствует, что ситуация в стране ухудшается, и особенно пренебрежительно относился к ее новому левоцентристскому правительству. Националистическая риторика Путина среди немецких правых становится в последние годы все пропулйарнее.

Отдельное расследование проводится о процветающем движении «Рейхсбюргеров»: они говорят о том, что современного немецкого государства на самом деле не существует. В отношении группы проводят расследование о подготовке госпереворота, который полиция предотвратила в прошлом году.

Один немецкий политик после расследования обеспокоен тем, что некоторые военные и разведчики все еще восхищаются Россией и стремятся к более тесным отношениям.

«Это своего рода убеждение, желание сотрудничать с Россией — это романтическое убеждение. Я беспокоюсь, что в наших службах безопасности есть много других, кто придерживается этого убеждения», — считает один из немецких политиков.

Шпионский скандал в BND замедлил или остановило предоставление некоторой информации американцами и британцами.