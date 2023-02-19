В Дамаске атакован жилой район: погибли пять человек

В воскресенье в Дамаске атаковали жилой район. Погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Атака пришлась на центр города, где рядом располагаются хорошо охраняемый комплекс безопасности и иранские объекты, пишет Reuters.

Ударом повреждены несколько зданий. Представитель полиции сообщил, что есть несколько пострадавших и раненых. Представитель израильских военных отказался от комментариев.

В течение десяти лет Израиль наносил по Сирии воздушные удары по предполагаемым путям поставок иранского оружия и размещению персонала. В последние месяцы Израиль усилил удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать все более широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане. Целью атак называли замедление усиления позиций Ирана в Сирии. Власти Сирии не признавали официально помощь иранским силам.