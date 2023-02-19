США подозревают Китай в поддержке российской армии

NBC News сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности с министром иностранных дел Китая Ван И. Блинкен предупредил его о последствиях отправки военной помощи России.

По словам госсекретаря США, Ван И не извинился за аэростат, который сбили над США. Вашингтон считает, что он проводил разведку, Китай настаивает, что шар был исследовательским.

Блинкен выразил обеспокоенность тем, что Китай помогает российским войскам в Украине. Официальные лица США считают, что Китай может оказывать России нелетальную военную помощь: амуницию и бронежилеты.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказать России помощь летальным вооружением. И я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях», — сказал Блинкен.