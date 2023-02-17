Главные новости политики 17 февраля

В Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Беларусь не вступит в бои в Украине, но Путин, в случае успеха, продолжит атаковать другие государства бывшего СССР. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал ускорить поставки танков Киеву.

Минобороны России официально сменило трех командующих военными округами. Под ротацию снова попал генерал-полковник Александр Лапин: в Украине он руководил группировкой «Центр»‎, но его критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин.

В России атакованы Курская и Белгородская область, удары были также в Крыму. В Курской области, по сообщению главы Романа Старовойта, обстреляны села Горналь, Гуево, поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет, но есть разрушения. В Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков, атаковано село Новая Таволжанка и город Шебекино. В Шебекино пострадала женщина, она в больнице в тяжелом состоянии. В городе было частично нарушено электроснабжение. В Севастополе атаковали Балаклавскую ТЭС. Она работает в штатном режиме. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд накануне сказала, что США считают законными удары Украины по целям в Крыму.

В Украине после атаки на Бахмут. Пять человек погибли, девять пострадали. Удары пришлись по жилым домам.

В Москве состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает БелТА. Президент Беларуси сообщил, что страна готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25, «рабочих лошадок»‎, которые «хорошо показали себя в Украине»‎.

Глава наемников Евгений Пригожин сообщил о полном контроле над населенным пунктом Парасковиевка. Сегодня его бойцы пожаловались на нехватку боеприпасов: они обратились к «коллегам»‎ из Минобороны с просьбой организовать поставки.

ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили имена 14709 россиян в Украине. За последние две недели сообщений о погибших было в пять раз больше, чем обычно. Большую часть погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные.

Прокурор доказывает вину Саши Скочиленко в распространении «фейков»‎ об армии протоколами осмотра «шапки и брюк»‎. В прошлый раз в качестве доказательств представили должностные инструкции работников «Перекрестка»‎. Заседание в очередной раз отложили, теперь до 20 марта.

Адвокатов не пустили к Идрису Арсамикову. Позже появилось видео, на котором он говорит, что патриот, скоро подлечится и тоже отправится в Украину. SOTA сообщила, что силовики вернули его к родственникам и, предположительно, вынудили записать видео, где он просит «отстать» от него и говорит, что «в Чечне ценят его права». Учитывая предысторию, есть большие сомнения, что видео записано не под давлением.

«Можем объяснить»‎ сообщили, что пропала участница Pussy Riot Рита Флорес. Утром она сообщила адвокату, что в ее квартире в Москве прошел обыск, а она сама задержана, находится в следственном отделе «Мещанский» и у нее отбирают телефон. Больше она не выходила на связь. Флорес была свидетелем по уголовному делу Петра Верзилова* о «распространении фейков» об армии (ст. 207.3 УК).

Алексея Навального** администрация колонии лишила адвокатской тайны из-за мнения комиссии. Экспертизы не проводились, но сотрудникам колонии показалось, что в его постах в соцсетях может быть экстремизм, разжигание вражды и не соответствующая действительности информация. Суд с сотрудниками ФСИН согласился.

Минюст России пополнил реестр «иноагентов»‎. В него включили документалиста Андрея Лошака*, историка Андрея Зубова* и НПО «Школа свободной мысли»*.