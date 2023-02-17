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#Новости

Главные новости политики 17 февраля

17.02.2023

На фронте: журналисты подтвердили имена 14709 погибших в Украине россиян, в Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Репрессии: вину Саши Скочиленко доказывают протоколом осмотра «шапки и брюк»‎, Идрис Арсамиков записал видео из дома — вероятно под давлением, пропала Рита Флорес
В России: российский «Ашан»‎ поставляет товары для российских военных под видом «гуманитарной помощи», Минфин хочет пополнить бюджет на 300 млрд рублей за счет «добровольных взносов»‎ предпринимателей, 
В мире: в июле начнет работать Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины


На фронте

  • ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили имена 14709 россиян в Украине. За последние две недели сообщений о погибших было в пять раз больше, чем обычно. Большую часть погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные. 

  • Глава наемников Евгений Пригожин сообщил о полном контроле над населенным пунктом Парасковиевка. Сегодня его бойцы пожаловались на нехватку боеприпасов: они обратились к «коллегам»‎ из Минобороны с просьбой организовать поставки. 

  • В Москве состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает БелТА. Президент Беларуси сообщил, что страна готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25, «рабочих лошадок»‎, которые «хорошо показали себя в Украине»‎. 

  • В Украине после атаки на Бахмут. Пять человек погибли, девять пострадали. Удары пришлись по жилым домам. 

  • В России атакованы Курская и Белгородская область, удары были также в Крыму. В Курской области, по сообщению главы Романа Старовойта, обстреляны села Горналь, Гуево, поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет, но есть разрушения. В Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков, атаковано село Новая Таволжанка и город Шебекино. В Шебекино пострадала женщина, она в больнице в тяжелом состоянии. В городе было частично нарушено электроснабжение. В Севастополе атаковали Балаклавскую ТЭС. Она работает в штатном режиме. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд накануне сказала, что США считают законными удары Украины по целям в Крыму.

  • Минобороны России официально сменило трех командующих военными округами. Под ротацию снова попал генерал-полковник Александр Лапин: в Украине он руководил группировкой «Центр»‎, но его критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин. 

  • В Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Беларусь не вступит в бои в Украине, но Путин, в случае успеха, продолжит атаковать другие государства бывшего СССР. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал ускорить поставки танков Киеву. 

Репрессии

  • Прокурор доказывает вину Саши Скочиленко в распространении «фейков»‎ об армии протоколами осмотра «шапки и брюк»‎. В прошлый раз в качестве доказательств представили должностные инструкции работников «Перекрестка»‎. Заседание в очередной раз отложили, теперь до 20 марта. 

  • Адвокатов не пустили к Идрису Арсамикову. Позже появилось видео, на котором он говорит, что патриот, скоро подлечится и тоже отправится в Украину. SOTA сообщила, что силовики вернули его к родственникам и, предположительно, вынудили записать видео, где он просит «отстать» от него и говорит, что «в Чечне ценят его права». Учитывая предысторию, есть большие сомнения, что видео записано не под давлением.

  • «Можем объяснить»‎ сообщили, что пропала участница Pussy Riot Рита Флорес. Утром она сообщила адвокату, что в ее квартире в Москве прошел обыск, а она сама задержана, находится в следственном отделе «Мещанский» и у нее отбирают телефон. Больше она не выходила на связь. Флорес была свидетелем по уголовному делу Петра Верзилова* о «распространении фейков» об армии (ст. 207.3 УК).

  • Алексея Навального** администрация колонии лишила адвокатской тайны из-за мнения комиссии. Экспертизы не проводились, но сотрудникам колонии показалось, что в его постах в соцсетях может быть экстремизм, разжигание вражды и не соответствующая действительности информация. Суд с сотрудниками ФСИН согласился. 

  • Минюст России пополнил реестр «иноагентов»‎. В него включили документалиста Андрея Лошака*, историка Андрея Зубова* и НПО «Школа свободной мысли»*.

  • В Хабаровске преподавателю Дальневосточного института управления (филиал РАНХиГС) Виталию Блажевичу предложили уволиться после его комментария на «Радио.Свобода»‎*. Он говорил о том, что у сторонников экс-губернатора Хабаровского края потеряно доверие к Путину. Блажевич написал заявление по собственному желанию. 

В России

  • Российский «Ашан»‎ поставляет товары для российских военных под видом «гуманитарной помощи»‎, а руководство помогало военкоматом мобилизовать своих сотрудников. Французский владелец отрицает поставки и говорит, что компания вне политики. Поддержка военных со стороны России может привести к санкциям против компании. «Ашан Украина»‎ уже потребовала объяснений от французской компании.

  • Журналист Андрей Захаров* подтвердил информацию о помиловании присоединившихся к ЧВК «Вагнер»‎ заключенных секретными указами. Он проверил данные по полицейской базе ИБД-Ф, в которую вносятся все наказания, сроки, даты и основания освобождения. Указов в открытом доступе нет. 

  • Минфин за счет добровольного взноса от предпринимателей рассчитывает пополнить бюджет на 300 млрд рублей. Взнос не коснется малого бизнеса и нефтегазового сектора. Песков подчеркнул, что взнос «добровольный»‎, но «но взаимодействие власти и бизнеса — дорога с двусторонним движением»‎. Такая практика, по его словам, распространена во всем мире. 

  • Экс-ведущий RT Антон Красовский в Украине приговорен заочно к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он в эфире RT призывал «топить и жечь» украинских детей. Суд признал его виновным в призывах к свержению конституционного строя через СМИ, а также к геноциду.

  • Бывший член «Единой России», депутат Госдумы Роберт Шлегель опубликовал пост с осуждением боев в Украине и поддержкой политзаключенных. В комментариях ему напомнили о голосовании за репрессивные законы. 

В мире

  • В Гааге с июля начнет работу Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины.

  • В Лондоне приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы бывшего охранника британского посольства в Берлине Дэвида Смита. Его признали виновным в шпионаже в пользу России: с 2020 года он копировал записи с камер видеонаблюдения на здании посольства и собирал досье с личными данными дипломатов. 

  • МИД КНДР обещает «беспрецедентный»‎ ответ в случае продолжения военных учений США, Японии и Южной Кореи. По мнению Северной Кореи, США готовятся к агрессивной войне на Корейском полуострове.  

  • Полиция Великобритании запретила Христо Грозеву*** и его семье присутствовать на премии BAFTA. Отказ объяснили тем, что его появление «представляет угрозу общественной безопасности».



*«Медиазону»‎, Петра Верзилова, «Радио.Свободу»‎, Андрея Захарова, Андрея Лошака, Андрея Зубова и НПО «Школа свободной мысли» Минюст России считает «иноагентами»‎.

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎. 

***Христо Грозева — «нежелательным»‎. 



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