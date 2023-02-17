Главные новости политики 17 февраля

На фронте
-
ВВС и «Медиазона»* подтвердили имена 14709 россиян в Украине. За последние две недели сообщений о погибших было в пять раз больше, чем обычно. Большую часть погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные.
-
Глава наемников Евгений Пригожин сообщил о полном контроле над населенным пунктом Парасковиевка. Сегодня его бойцы пожаловались на нехватку боеприпасов: они обратились к «коллегам» из Минобороны с просьбой организовать поставки.
-
В Москве состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает БелТА. Президент Беларуси сообщил, что страна готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25, «рабочих лошадок», которые «хорошо показали себя в Украине».
-
В Украине после атаки на Бахмут. Пять человек погибли, девять пострадали. Удары пришлись по жилым домам.
-
В России атакованы Курская и Белгородская область, удары были также в Крыму. В Курской области, по сообщению главы Романа Старовойта, обстреляны села Горналь, Гуево, поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет, но есть разрушения. В Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков, атаковано село Новая Таволжанка и город Шебекино. В Шебекино пострадала женщина, она в больнице в тяжелом состоянии. В городе было частично нарушено электроснабжение. В Севастополе атаковали Балаклавскую ТЭС. Она работает в штатном режиме. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд накануне сказала, что США считают законными удары Украины по целям в Крыму.
-
Минобороны России официально сменило трех командующих военными округами. Под ротацию снова попал генерал-полковник Александр Лапин: в Украине он руководил группировкой «Центр», но его критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
-
В Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Беларусь не вступит в бои в Украине, но Путин, в случае успеха, продолжит атаковать другие государства бывшего СССР. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал ускорить поставки танков Киеву.
Репрессии
-
Прокурор доказывает вину Саши Скочиленко в распространении «фейков» об армии протоколами осмотра «шапки и брюк». В прошлый раз в качестве доказательств представили должностные инструкции работников «Перекрестка». Заседание в очередной раз отложили, теперь до 20 марта.
-
Адвокатов не пустили к Идрису Арсамикову. Позже появилось видео, на котором он говорит, что патриот, скоро подлечится и тоже отправится в Украину. SOTA сообщила, что силовики вернули его к родственникам и, предположительно, вынудили записать видео, где он просит «отстать» от него и говорит, что «в Чечне ценят его права». Учитывая предысторию, есть большие сомнения, что видео записано не под давлением.
-
«Можем объяснить» сообщили, что пропала участница Pussy Riot Рита Флорес. Утром она сообщила адвокату, что в ее квартире в Москве прошел обыск, а она сама задержана, находится в следственном отделе «Мещанский» и у нее отбирают телефон. Больше она не выходила на связь. Флорес была свидетелем по уголовному делу Петра Верзилова* о «распространении фейков» об армии (ст. 207.3 УК).
-
Алексея Навального** администрация колонии лишила адвокатской тайны из-за мнения комиссии. Экспертизы не проводились, но сотрудникам колонии показалось, что в его постах в соцсетях может быть экстремизм, разжигание вражды и не соответствующая действительности информация. Суд с сотрудниками ФСИН согласился.
-
Минюст России пополнил реестр «иноагентов». В него включили документалиста Андрея Лошака*, историка Андрея Зубова* и НПО «Школа свободной мысли»*.
-
В Хабаровске преподавателю Дальневосточного института управления (филиал РАНХиГС) Виталию Блажевичу предложили уволиться после его комментария на «Радио.Свобода»*. Он говорил о том, что у сторонников экс-губернатора Хабаровского края потеряно доверие к Путину. Блажевич написал заявление по собственному желанию.
В России
-
Российский «Ашан» поставляет товары для российских военных под видом «гуманитарной помощи», а руководство помогало военкоматом мобилизовать своих сотрудников. Французский владелец отрицает поставки и говорит, что компания вне политики. Поддержка военных со стороны России может привести к санкциям против компании. «Ашан Украина» уже потребовала объяснений от французской компании.
-
Журналист Андрей Захаров* подтвердил информацию о помиловании присоединившихся к ЧВК «Вагнер» заключенных секретными указами. Он проверил данные по полицейской базе ИБД-Ф, в которую вносятся все наказания, сроки, даты и основания освобождения. Указов в открытом доступе нет.
-
Минфин за счет добровольного взноса от предпринимателей рассчитывает пополнить бюджет на 300 млрд рублей. Взнос не коснется малого бизнеса и нефтегазового сектора. Песков подчеркнул, что взнос «добровольный», но «но взаимодействие власти и бизнеса — дорога с двусторонним движением». Такая практика, по его словам, распространена во всем мире.
-
Экс-ведущий RT Антон Красовский в Украине приговорен заочно к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он в эфире RT призывал «топить и жечь» украинских детей. Суд признал его виновным в призывах к свержению конституционного строя через СМИ, а также к геноциду.
-
Бывший член «Единой России», депутат Госдумы Роберт Шлегель опубликовал пост с осуждением боев в Украине и поддержкой политзаключенных. В комментариях ему напомнили о голосовании за репрессивные законы.
В мире
-
В Гааге с июля начнет работу Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины.
-
В Лондоне приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы бывшего охранника британского посольства в Берлине Дэвида Смита. Его признали виновным в шпионаже в пользу России: с 2020 года он копировал записи с камер видеонаблюдения на здании посольства и собирал досье с личными данными дипломатов.
-
МИД КНДР обещает «беспрецедентный» ответ в случае продолжения военных учений США, Японии и Южной Кореи. По мнению Северной Кореи, США готовятся к агрессивной войне на Корейском полуострове.
-
Полиция Великобритании запретила Христо Грозеву*** и его семье присутствовать на премии BAFTA. Отказ объяснили тем, что его появление «представляет угрозу общественной безопасности».
*«Медиазону», Петра Верзилова, «Радио.Свободу», Андрея Захарова, Андрея Лошака, Андрея Зубова и НПО «Школа свободной мысли» Минюст России считает «иноагентами».
**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».
***Христо Грозева — «нежелательным».