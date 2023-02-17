ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили смерть в Украине 14709 россиян

ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили имена 14709 россиян в Украине. За последние две недели сообщений о погибших было в пять раз больше, чем обычно. Большую часть погибших в последнее время составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные.

Такие тенденции журналисты связывают с наступлением России на Донбассе, а рост числа погибших начался с декабря. И если в течение 2022 года в неделю появлялись данные о 250-300 погибших, то в январе цифры удвоились.

Известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина. 40% из них погибли в период с 1 января. Исследователи нашли 891 сообщение о смерти заключенных.

Разведка Британии сообщала о том, что погибших со стороны России может быть до 60 тыс.человек. Вместе с убитыми и ранеными это число может составить от 175 тыс. до 200 тыс. человек. По современным меркам это высокое соотношение убитых и раненых. Возможно, это связано с примитивным медицинским обеспечением большей части вооруженных сил.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.