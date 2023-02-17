На суде против Скочиленко прокурор зачитала протокол осмотра ее «жилища, компьютера, брюк и шапки»‎

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продолжил рассмотрение дела о «фейках»‎ об армии по мотивам политической ненависти (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК) против художницы Саши Скочиленко. Сегодня в качестве доказательств прокурор представила протокол осмотра ее «жилища, компьютера, брюк и шапки»‎. В прошлый раз были должностные инструкции работников «Перекрестка»‎.

Страница из дела.

Заседание началось с полуторачасовым опозданием. Слушатели встречали Сашу, скандируя «Свободу»‎.

Обвинение продолжило зачитывать доказательства вины художницы. Ими сегодня стал протокол осмотра ее «жилища, компьютера, брюк и шапки»‎, протокол выемки ценников. Также прокурор показала видеозапись из «Перекрестка»‎, когда пенсионерка Баранова подошла к кассиру. Именно Баранова написала на Скочиленко донос. При этом прокурор сказала, что не может отвечать за действия Барановой, уточнила «Медиазона»‎*.

После нескольких таких «доказательств»‎, против которых защита пыталась протестовать, прокурор попросила о переносе заседания.

«Я категорически против отложения, действительно сложно мне от этапирования. В томах не так много страниц, может, хотя бы еще один том огласим сегодня?» — обратилась Скочиленко к судье.

Но суд принял сторону прокуратуры, и следующее заседание состоится 20 марта в 14:30.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.