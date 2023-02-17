Мюнхенская конференция: Шольц призывает к поставкам танков, Зеленский считает, что Украина не последняя

В Мюнхене начала работу ежегодная конференция по безопасности. Главной темой стала Украина, перед участниками выступил президент страны Владимир Зеленский. Российских чиновников не стали приглашать в этом году. За несколько дней до начала встречи в докладе по конференции Россию и Китай назвали главными угрозами миру.

Как пишет ВВС, Зеленский выступил по видеосвязи. Он призвал ускорить поставки вооружений, потому что «промедление всегда было и остается ошибкой»‎. Зеленский также считает, что Украина не будет последней «остановкой»‎ Владимира Путина, и он пойдет в другие страны бывшего СССР.

«У Голиафа нет шансов, но есть потенциал. Он пытается выторговать время. Мы должны ускориться»‎, — сказал Зеленский.

Президент Украины также сказал, что Беларусь вряд ли вступит в бои сейчас. Помимо поставок вооружений он призвал не затягивать переговоры о расширении ЕС, потому что Кремль принесет больше разрушений.

Накануне Зеленский также говорил ВВС, что никаких территориальных уступок России быть не может. Сегодня он подчеркнул, что альтернатив победе Украины, вступлению Украины в ЕС и НАТО нет.

После Зеленского выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал поставить больше танков Киеву. Германия будет способствовать этому решению: обеспечивать логистику и пополнение запасов. Также канцлер готов расширить обучение украинских военных, передает DW*.

Российских чиновников не стали приглашать в этом году. Но, по данным РБК, в конференции участвуют Михаил Ходорковский* и Гарри Каспаров*. МИД России считает, что встреча потеряла «объективность и равноудаленность», и это Россия отказалась от участия‎.

В 2007 году на Мюнхенской конференции прозвучала известная речь Владимира Путина о необходимости «многополярности»‎ для мирового порядка, а не доминирования США. Его «мюнхенскую речь»‎ восприняли тогда как подготовку к новой холодной войне.

*DW, Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова Минюст России считает «иноагентами»‎.