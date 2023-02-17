Христо Грозеву* полиция запретила посетить премию BAFTA из-за угрозы безопасности

Полиция Великобритании запретила Христо Грозеву* и его семье присутствовать на премии BAFTA. Отказ объяснили тем, что его появление «представляет угрозу общественной безопасности», рассказал журналист в Twitter.

«Я понимаю необходимость обеспечения общественной безопасности (хотя я не понимаю, каким образом мой сын или дочь-подросток представляют опасность для общества). Но подобные моменты показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру. Эти опасности исходят не только от кровожадных диктаторов, но и от того, что голоса журналистов замалчиваются, а не усиливаются — цивилизованным миром, которому они пытаются служить», — написал расследователь.

Церемония пройдет 19 февраля в Лондоне. На лучший документальный фильм номинирована лента «Навальный»‎ об отравлении политика.

*Христо Грозева российские власти объявили «нежелательным».