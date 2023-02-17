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#Новости

Адвоката Михаила Беньяша* лишили статуса из-за постов в Teleram

17.02.2023

Минюст посчитал его заметки «не совместимыми со статусом адвоката»‎

Адвокат Михаил Беньяш* сообщил, что управление Минюста в Краснодарском крае добилось лишения его статуса адвоката. Решение принял совет адвокатской палаты региона. 

Министерству не понравились его посты в Telegram. Их посчитали несовместимыми со статусом адвоката, умоляющими статус адвокатуры. Сами его высказывания Минюст назвал «некорректными, грубыми, с явным неуважением к органам госвласти»‎. 

«Добби свободен от обязательств выполнять КПЭА. Сроком на три года»‎, — написал Беньяш*. 


*Михаила Беньяша Минюст России считает «иноагентом»‎.



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