Адвоката Михаила Беньяша* лишили статуса из-за постов в Teleram

Адвокат Михаил Беньяш* сообщил, что управление Минюста в Краснодарском крае добилось лишения его статуса адвоката. Решение принял совет адвокатской палаты региона.

Министерству не понравились его посты в Telegram. Их посчитали несовместимыми со статусом адвоката, умоляющими статус адвокатуры. Сами его высказывания Минюст назвал «некорректными, грубыми, с явным неуважением к органам госвласти»‎.

«Добби свободен от обязательств выполнять КПЭА. Сроком на три года»‎, — написал Беньяш*.

*Михаила Беньяша Минюст России считает «иноагентом»‎.