Адвоката Михаила Беньяша* лишили статуса из-за постов в Teleram

Адвокат Михаил Беньяш* сообщил, что управление Минюста в Краснодарском крае добилось лишения его статуса адвоката. Решение принял совет адвокатской палаты региона.
Министерству не понравились его посты в Telegram. Их посчитали несовместимыми со статусом адвоката, умоляющими статус адвокатуры. Сами его высказывания Минюст назвал «некорректными, грубыми, с явным неуважением к органам госвласти».
«Добби свободен от обязательств выполнять КПЭА. Сроком на три года», — написал Беньяш*.
*Михаила Беньяша Минюст России считает «иноагентом».