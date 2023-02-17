Бывший охранник посольства Британии в Берлине получил срок за шпионаж в пользу России

ВВС сообщила, что в Лондоне приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы бывшего охранника британского посольства в Берлине Дэвида Смита. Его признали виновным в шпионаже в пользу России.

Охранник копировал записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании посольства с 2020 года. Также он собирал сведения о британских дипломатах: на них он готовил секретные досье с личными данными вплоть до номеров телефонов.

За это время он передал российскому военному атташе в Берлине массу секретных данных. Вину в шпионаже Смит признал, но говорит, что не получал денег от России.