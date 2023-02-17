«Ашан»‎ поставляет товары для российских военных, а сотрудников отправляет на фронт

Расследователи из The Insider*, Le Monde и Bellingcat* выяснили, что российский «Ашан»‎ поставляет товары для российских военных од видом «гуманитарной помощи»‎. Помимо этого руководство помогало военкоматом мобилизовать своих сотрудников. Французский владелец отрицает поставки военным и говорит, что компания вне политики. поддержка военных со стороны России может привести к санкциям против компании.

После начала боев в Украине французская сеть «Ашан»‎ осталась в России, пока другие бренды прекращали работу. Сеть объяснила этот шаг заботой о сотрудниках, но поддержку оказывала не только работникам, но и российским военным и военкоматам.

Товары поставляли под видом «гуманитарной помощи»‎, которую оформляли как закупку для юрлиц. Ее собирали с магазинов и складов в нескольких городах России. В списке нужных товаров были мужские носки, сигареты, зажигалки, бритвы. По числу товаров можно сделать вывод, что получателей были сотни человек.

Сотрудник одного из «Ашанов»‎ Санкт-Петербурга сказал, что поставки шли на «спецоперацию»‎. И несмотря на оплаты от юрлиц, все посылки были переданы бесплатно. Все компании, например в Петербурге, которые якобы были получателями груза, связаны между собой: они обслуживают петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», который в свою очередь относится к городскому Комитету по транспорту.

Вместе с «Ашаном»‎ в поставках участвовала и «Леруа Мерлен»‎. На видео передачи «гуманитарной помощи»‎ российским солдатам можно заметить логотипы обеих компаний.

Журналисты подчеркивают, что гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может обернуться для «Ашана» санкциями.

Помимо помощи на фронте, руководство «Ашана»‎ помогало военкоматам собирать данные о сотрудников еще до начала мобилизации. Вручение повесток было организовано прямо на рабочих местах.

*The Insider и Bellingcat российские власти считают «нежелательными».