Антона Красовского заочно приговорили в Украине к пяти годам лишения свободы

СБУ сообщила, что экс-ведущий RT Антон Красовский приговорен заочно к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он с февраля 2022 года поддержал «спецоперацию»‎, а в эфире RT призывал «топить и жечь» украинских детей. Суд признал его виновным в призывах к свержению конституционного строя через СМИ, а также к геноциду.

СБУ уточнили, что сейчас Красовский скрывается от правосудия за рубежом. Но сотрудники знают его местонахождение и «проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности»‎.

Антон Красовский еще до начала СВО говорил о том, что Украина — «наша территория»‎, и конституцию страны мы «сожжем на Крещатике»‎. В октябре он призывал «топить и сжигать»‎ украинских детей. Такое высказывание назвала «диким и омерзительным»‎ даже Маргарита Симоньян, которая официально прекратила с ним сотрудничество. Российский СК не нашел нарушений закона в словах ведущего.