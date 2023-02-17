Антона Красовского заочно приговорили в Украине к пяти годам лишения свободы

СБУ сообщила, что экс-ведущий RT Антон Красовский приговорен заочно к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он с февраля 2022 года поддержал «спецоперацию», а в эфире RT призывал «топить и жечь» украинских детей. Суд признал его виновным в призывах к свержению конституционного строя через СМИ, а также к геноциду.
СБУ уточнили, что сейчас Красовский скрывается от правосудия за рубежом. Но сотрудники знают его местонахождение и «проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности».
Антон Красовский еще до начала СВО говорил о том, что Украина — «наша территория», и конституцию страны мы «сожжем на Крещатике». В октябре он призывал «топить и сжигать» украинских детей. Такое высказывание назвала «диким и омерзительным» даже Маргарита Симоньян, которая официально прекратила с ним сотрудничество. Российский СК не нашел нарушений закона в словах ведущего.