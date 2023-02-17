В июле в Гааге начнет работать Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины

DW* сообщила, что в Гааге с июля начнет работу Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на брифинге вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе.

«По военным преступлениям многие страны уже начали свои расследования, но мы также работаем над преступлением агрессии и тем, чтобы заработал Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины в Гааге. Он присоединен к совместной следственной группе, в которую входят шесть стран и Украина. Целью центра будет сохранение доказательств и их сбор для будущих судов. Мы уже дали такую компетенцию Евроюсту, а также намерены создать новую базу данных, которая скоро будет функционировать»‎, — цитирует Рейндерса «Интерфакс-Украина»‎.

Сбор доказательств будет важен для обращения в суд и создания трибунала. После этого будут искать юрисдикцию для спецтрибунала, на котором настаивает Украина. Его организацию поддержали несколько европейских стран, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.