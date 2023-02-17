КНДР грозит решительными ответными мерами на учения США, Японии и Южной Кореи

Северокорейское ЦТАК опубликовало заявление МИД КНДР. Власти обещают «беспрецедентный»‎ ответ в случае продолжения военных учений США, Японии и Южной Кореи. В КНДР утверждают, что пытаются поддерживать «терпение и сдержанность для разряжения напряженности на Корейском полуострове»‎, а Совбез ООН необоснованно придирается. США готовятся к агрессивной войне на Корейском полуострове, добавили в МИД.

По информации ЦТАК, США и Южная Корея в 2023 году планируют более 20 совместных военных учений. Напряженность из-за их действий на Корейском полуострове будет только расти, уверены в КНДР.

«Совбез ООН, допуская запредельные действия США и Южной Кореи, обостряющие ситуацию в регионе, считает их (военные учения) неумолимым утвердившим фактом и совсем не обсуждает их правильность, а наоборот, ставит под вопрос только наше справедливое и законное право на самозащиту. Это откровенное игнорирование и нарушение суверенитета КНДР, на которые мы обязательно должны ответить»‎, — заявили в северокорейском МИД.

Если в ООН продолжат давление на КНДР, то Пхеньян готов предусмотреть «дополнительные меры, выходя за рамки регулярных военных действий»‎.

«Если выбор США — демонстрация силы и ответ силой, то наш выбор тот же самый. В случае если США и Южная Корея по своему объявлению осуществят проект военных учений, которые мы со справедливой озабоченностью и обоснованием считаем подготовкой к агрессивной войне, то они будут сталкиваться с продолжительным, небывалым и мощным решительным ответом»‎, — закончили заявление власти.