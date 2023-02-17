Адвокатов не пустили к Идрису Арсамикову, задержанному в Домодедово и вывезенному в Чечню

Кризисная группа СК SOS сообщила, что адвокатов не пустили к Идрису Арсамикову. О его состоянии ничего не известно больше суток. В Чечне Арсамиков уже проводил несколько месяцев в подвалах МВД: его пытали, чтобы он признался в своей гомосексуальности.

Предположительно Арсамикова вывезли в ОМВД России по Шелковскому району. Но туда адвокатов не пустили, а сотрудники отказались сообщать, где находится подзащитный. Без ответа остались обращения на телефоны доверия.

Защитник приехал с жалобой на действия сотрудников полиции в Следственный комитет.

«Когда адвокаты пришли в Следственный комитет подавать жалобу, один из сотрудников сразу спросил их: «Вы по поводу того, что в интернете, что ли, писали?» — хотя защитник еще не успел представиться»‎, добавили правозащитники.

Идриса Арсамикова задержали в Домодедово без объяснения причин. Его несколько раз пытали в Чечне из-за сексуальной ориентации. После этого он уехал в Нидерланды, но вернулся в Россию на похороны отца. Из Домодедово он должен был улететь обратно в Нидерланды, где у него есть ВНЖ.