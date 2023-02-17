Получившего критику от Кадырова и Пригожина Лапина сменил Мордвичев

Минобороны России официально сменило трех командующих военными округами. Под ротацию снова попал генерал-полковник Александр Лапин: в Украине он руководил группировкой «Центр»‎, но его критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин.

Последней должностью Лапина было командование войсками Центрального округа. Его заменил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Как уточнила РБК, он руководил атакой на Мариуполь, Кадыров называл его «самым лучшим командующим»

На пост командующим войсками Западного округа назначили генерал-лейтенант Евгения Никифорова, а командующим войсками Восточного округа — генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. О назначении Никифорова информация появилась 23 января. Мурадов в Украине командовал группировкой войск «Восток» а руководство ВВО принял в октябре.