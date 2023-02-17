Навального* лишили адвокатской тайны из-за мнения комиссии о возможном экстремизме в постах политика

Ковровский суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального* к сотрудникам ФСИН. Он пытался доказать, что вскрытие всех писем, в том числе от адвокатов — незаконно. Суд посчитал действия администрации ИК законными, передают сторонники политика.

Сотрудники колонии с сентября начали досматривать все письма политика, фактически лишив его адвокатской тайны. Как рассказывают его сторонники, документы фиксируют на камеру, подвергают цензуре даже те, что касаются уголовных дел с запретом на разглашение, многие документы для подписания приходится ждать по несколько часов.

ФСИН объяснил, что решение о цензуре приняли по субъективному мнению комиссии, поскольку она посчитала, что в передаваемых постах оппозиционера адвокатам могут быть экстремизм, возбуждение ненависти или вражды, а также недостоверная информация. Экспертизу при этом не проводили, удовлетворившись субъективным мнением комиссии.

ФСИНу не понравились всего восемь постов в соцсетях. Навальный* говорит, что его авторство этих текстов не доказано, не было исков о клевете или других преступлениях.

Алексей Навальный* продолжает судиться с колонией. Он пытался оспорить решение не выдавать ему медкарту, отказ в выдаче зимней обуви. Все иски суды отклоняют.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.