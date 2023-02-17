Андрей Захаров* подтвердил, что заключенных в ЧВК «Вагнер»‎ помилуют секретными указами Путина

Журналист Андрей Захаров* подтвердил информацию о помиловании присоединившихся к ЧВК «Вагнер»‎ заключенных секретными указами. Он проверил данные по полицейской базе ИБД-Ф, в которую вносятся все наказания, сроки, даты и основания освобождения.

Он проверил данные о двух осужденных, которые попадали на видео с Евгением Пригожиным. Помилование им обещали через полгода, но указы подписывают еще до отправки на фронт. При этом на гражданке можно оказаться и раньше — один из заключенных лишился ноги и был в тылу раньше.

Указов в открытом реестре нет.

*Андрея Захарова Минюст России считает «иноагентом»‎.