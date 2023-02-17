В деле о ликвидации «Сохнута»‎ объявили перерыв до 20 февраля

В Басманном райсуде Москвы начали рассматривать иск Минюста о ликвидации «Сохнута»‎. Иск подали еще в прошлом году, но рассмотрение откладывали по предложению защиты организации, пишет «Медиазона»‎*. Сегодня в деле объявили перерыв до 20 февраля.

Ранее представители «Сохнута»‎ предлагали примирительную процедуру, однако Минюст отказался. Сейчас представители организации говорят, что исправили все формальные недостатки, выявленные чиновниками, которые и стали причиной для начала ликвидации.

В Кремле говорили, что политических мотивов у иска нет. Среди причин закрытия «Сохнута»‎ называли сбор персональных данных россиян. Минюст считает эти нарушения «систематическими, неустранимыми и грубыми»‎. На компьютерах сотрудников обнаружили документы россиян без письменного согласия на использование персональных данных. Речь идет об анкетах, справках и других файлах. Всего обнаружено 16 таких эпизодов. Нарушение в уставе организации чиновники признали «устранимым»‎.

Чиновники также указали, что данные были без защиты: «Сохнут»‎ говорит, что внедрил систему криптозащиты и исправил проблемы с персональными данными.

Еврейское агентство «Сохнут» помогает с репатриацией в Израиль. Сообщалось, что сейчас репатриации ждут 35 тыс. российских евреев, и в день поступает до 1000 заявок.



*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.