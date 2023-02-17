Минфин рассчитывает на добровольный взнос от предпринимателей в 300 млрд рублей

UPD:

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что бизнес будет участвовать в разовом взносе в бюджет добровольно, «но взаимодействие власти и бизнеса — дорога с двусторонним движением»‎. Как пишет «Коммерсант»‎, он добавил, что практика добровольных взносов на нужды страны распространена в мире.

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Министр финансов Антон Силуанов сказал, что за счет добровольного взноса от предпринимателей правительство рассчитывает пополнить бюджет на 300 млрд рублей. Взнос не коснется малого бизнеса и нефтегазового сектора, пишет «Коммерсант»‎. Для нефтяников Госдума разрабатывает изменения в налогообложении.

По словам Силуанова, детали сейчас согласовывают с представителями крупного бизнеса. Инициатива пополнить бюджет добровольно поступила от бизнес-сообщества, добавил Силуанов.

«И я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ»‎, — сказал он.

Российские власти ищут способы пополнения бюджета: по итогам января дефицит составил 1,5 трлн рублей. За 2023 год дефицит ожидается в 3 трлн рублей. На прошлой неделе о возможном повышении налогов сообщал The Bell*. Кроме того, планируется увеличить налоги для нефтяников. Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановую сессию 22 февраля — после послания Путина Федеральному собранию. Парламентарии планируют одобрить несколько законов, которые президент подпишет после выходных, 27 февраля. Заработать они должны уже с 1 марта.



*The Bell Минюст России считает «иноагентом»‎.