Наемники ЧВК «Вагнер»‎ попросили у Минобороны боеприпасы

Наемники ЧВК «Вагнер»‎, назвавшиеся артиллеристами, записали видеообращение. Они просят у Минобороны снаряды. По их словам, они сейчас отрезаны от поставок, и если не поступят боеприпасы, то это может «отразиться на всем ходе войны», передает SOTA.

По их словам, они каждый день прикрывают штурмовые группы. Чем больше будет боеприпасов, тем больше людей выживут и смогут продолжать бои.

По словам Евгения Пригожина, им на помощь пока пришел только боец подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов и передал некоторое количество боеприпасов безвозмездно. Алаудинова, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, недавно отравили. Пригожин сказал, что встретился с ним в госпитале.

Пригожин также подчеркнул, что «герои»‎ с видео никак не дискредитировали Минобороны.

«Они просто попросили у своих коллег боеприпасы и дали подробный перечень необходимого… Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую «дискредитацию армии», — добавил глава наемников.