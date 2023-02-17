В Хабаровске вынудили уволиться преподавателя из-за комментария на «Радио.Свобода»‎*

Преподавателю Дальневосточного института управления (филиал РАНХиГС) Виталию Блажевичу предложили уволиться после его комментария на «Радио.Свобода»‎*. Он говорил о том, что у сторонников экс-губернатора Хабаровского края потеряно доверие к Путину.

Блажевич написал заявление по собственному желанию, сообщила «Сибирь.Реалии»‎*. Он говорил, что после того как Путин уволил Фургала в связи с «утратой доверия»‎, в доверии отказали Путину хабаровчане.

«На одном из самых крупных митингов сказали громко, четко и ясно (была одна-единственная декларация всего этого митинга): мы с этих пор отказываем в доверии Путину. Это самый настоящий закон, который приняли люди»‎, — сказал Блажевич.

После этого его вызвали на разговор с замдиректора по оргвопросам. Претензии вызвали именно слова о Путине, ведь РАНХиГС была основана при поддержке президента: правда, указ подписал Дмитрий Медведев. Донос поступил от «Центра управления регионом»‎, который собирает «жалобы и обращения от населения»‎.

Блажевичу пригрозили полицией и административным делом, но «пока»‎ они не планируют обращаться к силовикам. Ему также угрожали увольнением по трудовому законодательству «за аморалку»‎, потому что преподаватели якобы не имеют права плохо говорить о президенте. В ответ на это Виталий Блажевич написал заявление по собственному желанию.

«Я согласился написать заявление по собственному желанию, потому что бороться не за что. У меня контракт всего на один год, они его просто не продлят через несколько месяцев. Я понял, что мне так будет легче, иначе будут придираться, подлавливать — я допускаю все что угодно»‎, — считает Блажевич.

*«Радио.Свобода» и «Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иноагентами»‎.