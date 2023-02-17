В Хабаровске вынудили уволиться преподавателя из-за комментария на «Радио.Свобода»‎*

Преподавателю Дальневосточного института управления (филиал РАНХиГС) Виталию Блажевичу предложили уволиться после его комментария на «Радио.Свобода»*. Он говорил о том, что у сторонников экс-губернатора Хабаровского края потеряно доверие к Путину.
Блажевич написал заявление по собственному желанию, сообщила «Сибирь.Реалии»*. Он говорил, что после того как Путин уволил Фургала в связи с «утратой доверия», в доверии отказали Путину хабаровчане.
«На одном из самых крупных митингов сказали громко, четко и ясно (была одна-единственная декларация всего этого митинга): мы с этих пор отказываем в доверии Путину. Это самый настоящий закон, который приняли люди», — сказал Блажевич.
После этого его вызвали на разговор с замдиректора по оргвопросам. Претензии вызвали именно слова о Путине, ведь РАНХиГС была основана при поддержке президента: правда, указ подписал Дмитрий Медведев. Донос поступил от «Центра управления регионом», который собирает «жалобы и обращения от населения».
Блажевичу пригрозили полицией и административным делом, но «пока» они не планируют обращаться к силовикам. Ему также угрожали увольнением по трудовому законодательству «за аморалку», потому что преподаватели якобы не имеют права плохо говорить о президенте. В ответ на это Виталий Блажевич написал заявление по собственному желанию.
«Я согласился написать заявление по собственному желанию, потому что бороться не за что. У меня контракт всего на один год, они его просто не продлят через несколько месяцев. Я понял, что мне так будет легче, иначе будут придираться, подлавливать — я допускаю все что угодно», — считает Блажевич.
*«Радио.Свобода» и «Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иноагентами».