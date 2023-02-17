Бывший депутат Госдумы выступил против боев в Украине

Бывший член «Единой России», депутат Госдумы Роберт Шлегель опубликовал в Facebook* пост с осуждением боев в Украине. Он также поддержал политзаключенных и назвал их настоящими героями. Но в комментариях ему напомнили о голосовании за репрессивные законы.

«Почти год назад началась никому не нужная, кроме Владимира Путина, война. Война, которая ежедневно уносит множество жизней. Конца и края ей не видно — наоборот, мы видим, как кровавый маховик только набирает обороты. Положительного исхода у этой войны нет, а последствия уже катастрофические. Фактически мир стоит на пороге Третьей Мировой и, скорее всего, этот порог перешагнет. Я категорически против того, что происходит и считаю, что люди, которые высказались против войны и несут наказание: Навальный**, Яшин***, Ройзман и многие другие — настоящие герои. Я считаю, что те, кто не молчит и предпринимает действия, чтобы война закончилась как можно скорее, заслуживают глубочайшего уважения. Я хотел бы высказать слова солидарности и поддержки этим людям. В ситуации, когда у России больше нет ни Конституции, ни независимых гос. институтов, ни права, ни даже истории, потому что всё это подчинено эго и страхам одного человека, Россия жива биением храбрых сердец этих людей»‎, — написал Шлегель.

В комментариях отметили, что поменять свое мнение и увидеть ситуацию — это не плохо. Но ему напомнили, что он сам голосовал за репрессивные законы, участвовал в движении «Наши»‎ и поддерживал связи с ультраправыми. У самого Шлегеля есть гражданство Германии.

«Всё это сделали в том числе вы, Роберт. Своими руками. За зарплату»‎, — сказал Роман Супер***.

«Не бойся, мы в будущем о тебе не забудем и обязательно всё припомним»‎, — добавил расследователь Руслан Левиев***.

*Facebook принадлежит компании Meta, которую российский суд признал «экстремистской».

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

***Илья Яшин, Роман Супер и Руслан Левиев, по версии Минюста, «иноагенты»‎.