После российской атаки на Бахмут погибли пять человек

Генпрокуратура Украины сообщила о ночной атаки на Бахмут. Пять человек погибли, девять пострадали. Удары пришлись по жилым домам.
Среди погибших трое мужчин и две женщины. Есть разрушения в нескольких жилых домах.
Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала граждан покинуть город как можно скорее.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что если бы не бюрократия Минобороны, то Бахмут был бы взят к январю 2023 года. Сейчас он заявляет, что в город войдут российские силы к апрелю. При этом эксперты не раз говорили, что взятие Бахмута не принесет России существенной тактической выгоды и станет по большей части пирровой победой.