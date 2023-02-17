После российской атаки на Бахмут погибли пять человек

Генпрокуратура Украины сообщила о ночной атаки на Бахмут. Пять человек погибли, девять пострадали. Удары пришлись по жилым домам.

Среди погибших трое мужчин и две женщины. Есть разрушения в нескольких жилых домах.

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала граждан покинуть город как можно скорее.

Глава ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин считает, что если бы не бюрократия Минобороны, то Бахмут был бы взят к январю 2023 года. Сейчас он заявляет, что в город войдут российские силы к апрелю. При этом эксперты не раз говорили, что взятие Бахмута не принесет России существенной тактической выгоды и станет по большей части пирровой победой.