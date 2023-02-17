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#Новости

После российской атаки на Бахмут погибли пять человек

17.02.2023

Украинские власти призывают покинуть город как можно скорее

Генпрокуратура Украины сообщила о ночной атаки на Бахмут. Пять человек погибли, девять пострадали. Удары пришлись по жилым домам. 

Среди погибших трое мужчин и две женщины. Есть разрушения в нескольких жилых домах. 

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала граждан покинуть город как можно скорее. 

Глава ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин считает, что если бы не бюрократия Минобороны, то Бахмут был бы взят к январю 2023 года. Сейчас он заявляет, что в город войдут российские силы к апрелю. При этом эксперты не раз говорили, что взятие Бахмута не принесет России существенной тактической выгоды и станет по большей части пирровой победой.



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