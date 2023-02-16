Главные новости политики 16 февраля

На фронте
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По Украине рано утром российские войска выпустили 36 ракет, 16 были сбиты ПВО. Глава Херсонской области Юрий Соболевский сообщил, что ппогибли три человека, семеро ранены. Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что погибли шесть человек, 13 ранены. В Донецкой области атакованы четыре многоэтажки, школы. Под удар также попал крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
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В России удары были в Белгородской области и в аннексированном Крыму. С утра в акватории полуострова сбили несколько беспилотников. Позже местные жители сообщали о взрывах в Армянске, но советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что это было российское «боевое слаживание». В Белгородской области, по информации главы региона Вячеслава Гладкова, утром ПВО сбила ракету в Ивнянском районе. Пострадавших не было. Позже было обстреляно село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Пострадал мужчина: у него легкая контузия. Также есть повреждения на складе и в частном доме.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить территорию страны Владимиру Путину для нового наступления в Украине. Завтра в Москве должна состояться встреча Путина и Лукашенко, переговоры будут в закрытом режиме.
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РБК сообщила, что Виктор Медведчук теперь живет в Москве. В Украине его обвиняют в госизмене. Медведчука обменяли на украинских военнопленных: его называют кумом Путина.
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Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Стороны подтвердили возвращение на родину 101 человека.
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«Важные истории»* со ссылкой на источник в Минобороны сообщают, что Россия стала делать ставку на использование авиации. Если раньше ее берегли, то теперь планируют массово использовать. Источник полагает, что самолеты и вертолеты «будут массово сбивать», но у ВСУ все равно возникнут проблемы. По данным британской разведки с начала боев было потеряно 130 самолетов, в строю остается около 1500 бортов и экипажей.
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The Insider* со ссылкой на OSINT-проект WarSpotting пишет, что под Угледаром Россия потеряла 71 единицу техники за последние две недели. Среди них танки и боевые машины.
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Европарламент принял резолюцию к годовщине российской «спецоперации». Поддержали документ 444 человека, против проголосовали 26 человек. В документе призывают к более решительным действиям, поставке вооружений и одобряют возможную отправку истребителей, передает РБК.
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Возбуждено уголовное дело после смерти срочника Сергея Гридина. Он написал в предсмертной записке, что отказался отправляться в Украину. Командование начало издеваться над ним.
Репрессии
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Европарламент принял резолюцию об Алексее Навальном** и россиянах, которые борются против Путина. Он поддержали их борьбу, потребовал немедленного освобождения политзаключенных и призвал относиться к ним в соответствием с международными нормами.
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В Домодедово задержали чеченского гея Идриса Арсамикова. Его несколько раз пытали в Чечне из-за сексуальной ориентации. Чеченские силовики забрали Арсамикова из аэропорта и, вероятно, отвезли в тот же отдел, в котором его уже пытали. На него якобы возбуждено дело о мошенничестве.
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Христо Грозев* рассказал о том, что о планируемом покушении его предупредили власти Австрии. Через российских агентов убийцы получили его данные.
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В Краснодаре Олесю Овчинникову оштрафовали на 40 тыс. рублей за «дискредитацию армии». Ее задержали 29 января за личный разговор в ресторане по доносу посетителя.
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В Крыму оштрафовали на 2 тыс. рублей активистку бывшего украинского культурного центра Галину Балабан. Перед этим у нее провели обыск по делу о «демонстрации символики экстремистской организации».
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Мужа Олеси Кривцовой** Илью Мелькова «эшники» заставили на видео сказать, что семья не считает свидетелей по делу против Олеси** доносчиками. Встречу с Центром «Э» организовало руководство вуза: Илья и Олеся** учатся в Северном Арктическом Федеральном Университете (САФУ) в Архангельске. Почему вуз организует такие встречи — не объяснили.
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Артем Важенков***, активист «Голоса»*** из Твери, сообщил, что сегодня его заочно арестовали, а МВД объявил в розыск. Ранее он стал первым фигурантом уголовного дела о нарушении правил маркировки «иноагентов».
В России
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Верховный суд потребовал гуманизации приговоров. Но рассчитывать на изменения не стоит, считают эксперты.
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Бывшая жена Владимира Путина Людмила продает недвижимость в Испании. Стоимость двух квартир в курортном городе на юге страны оценивают в 2,2 млн евро. Их приобретал еще новый супруг Людмилы Артур Очеретный. Продажа связана с риском попасть под санкции.
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ЦБ продлит ограничения на снятие наличной валюты после 9 марта.
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В России прекратил действие 21 международный договор Совета Европы. Они перестанут действовать задним числом — с 16 марта 2022 года. Вчера также была деанонсирована конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.
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Кремль разослал рекомендации регионам по празднованию годовщины начала «спецоперации». Для «торжественных» мероприятий в рамках акции «Нашим героям», которая пройдет с 20 по 24 февраля, предлагают концерты, мастер-классы и флешмобы.
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Россия в 100 раз увеличила расходы на госсимволы. Регионы выделили более 1 млрд рублей на закупку флагштоков, гербов, флагов для школ.
В мире
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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Он откроет посольство Израиля в Киеве, посетит Бучу и Бабий Яр. Он стал первым высокопоставленным израильским чиновником, побывавшим в Украине с начала боев.
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В Минске начали рассматривать дело против создателей и редакторов канала Nexta Романа Протасевича, Степана Путило, Яна Рудика. В суде присутствует только Протасевич, двое других обвиняемых находятся не в Беларуси, их судят заочно. Путило обвинили по 11 статьям УК, Рудика по 10, а Протасевича по семи статьям УК. У всех есть статьи о разжигании социальной вражды, организации деятельности террористической организации и массовых беспорядков, клевете и оскорблении в отношении президента Беларуси, призывах к санкциям.
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В Молдове парламент утвердил нового премьер-министра. Им стал Дорин Речан, который обещает оживить экономику и усилить курс на вступление страны в ЕС. В состав парламента из новых членов войдут всего четыре министра.
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Израильская группа специалистов по онлайн-влиянию — «Команда Хорхе» — вмешивается в выборы по всему миру. У них есть доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Teleram и Gmail. На выборы они влияли в соцсетях с помощью ботов, но в путинские кампании не вмешиваются. Также они не «работают» в Израиле и США.
*The Insider, «Важные истории», Христо Грозева российские власти объявили «нежелательными».
**Алексея Навального и Олесю Кривцову внесли в список «террористов и экстремистов».
***«Голос» и Артема Важенкова Минюст России считает «иноагентами».