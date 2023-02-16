Главные новости политики 16 февраля

По Украине рано утром российские войска выпустили 36 ракет, 16 были сбиты ПВО. Глава Херсонской области Юрий Соболевский сообщил, что ппогибли три человека, семеро ранены. Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что погибли шесть человек, 13 ранены. В Донецкой области атакованы четыре многоэтажки, школы. Под удар также попал крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

В России удары были в Белгородской области и в аннексированном Крыму. С утра в акватории полуострова сбили несколько беспилотников. Позже местные жители сообщали о взрывах в Армянске, но советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что это было российское «боевое слаживание»‎. В Белгородской области, по информации главы региона Вячеслава Гладкова, утром ПВО сбила ракету в Ивнянском районе. Пострадавших не было. Позже было обстреляно село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Пострадал мужчина: у него легкая контузия. Также есть повреждения на складе и в частном доме.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить территорию страны Владимиру Путину для нового наступления в Украине. Завтра в Москве должна состояться встреча Путина и Лукашенко, переговоры будут в закрытом режиме.

РБК сообщила, что Виктор Медведчук теперь живет в Москве. В Украине его обвиняют в госизмене. Медведчука обменяли на украинских военнопленных: его называют кумом Путина.

Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Стороны подтвердили возвращение на родину 101 человека.

«Важные истории»‎* со ссылкой на источник в Минобороны сообщают, что Россия стала делать ставку на использование авиации. Если раньше ее берегли, то теперь планируют массово использовать. Источник полагает, что самолеты и вертолеты «будут массово сбивать», но у ВСУ все равно возникнут проблемы. По данным британской разведки с начала боев было потеряно 130 самолетов, в строю остается около 1500 бортов и экипажей.

The Insider* со ссылкой на OSINT-проект WarSpotting пишет, что под Угледаром Россия потеряла 71 единицу техники за последние две недели. Среди них танки и боевые машины.

Европарламент принял резолюцию к годовщине российской «спецоперации»‎. Поддержали документ 444 человека, против проголосовали 26 человек. В документе призывают к более решительным действиям, поставке вооружений и одобряют возможную отправку истребителей, передает РБК.