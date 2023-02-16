После смерти срочника из Коми возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после смерти в части срочника Сергея Гридина, пишет «7*7»‎. Проверка проводится по статье о доведении до суицида.

В воинской части в Печорах 10 февраля он покончил с собой. В предсмертной записке он писал, что его определили на «ротацию в Украину»‎, но он отказался. После чего над ним начали издеваться. Командиров он обвинил в доведении до суицида. Но через некоторое время его записка пропала из дела. Родные говорили, что на его теле были следы побоев, но их также не зафиксировали в заключении о смерти.