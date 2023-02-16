OCCRP*: израильские хакеры влияют на выборы по всему миру, но не вмешиваются в путинские кампании

Журналисты TheMarker, Radio France и Haaretz совместно с OCCRP выяснили, что израильская группа специалистов по онлайн-влиянию — «Команда Хорхе» — вмешивается в выборы по всему миру. У них есть доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Teleram и Gmail. На выборы они влияли в соцсетях с помощью ботов, но в путинские кампании не вмешиваются, рассказывают «Важные истории»‎*.

Расследователи связались с хакерами под видом заказчиков. По их информации, в «Команде Хорхе» около 100 бывших сотрудников израильских спецслужб. Они работают по всему миру, но в основном в Африке. Командой руководит Тал Ханан, представившийся как Хорхе. По его данным было проведено 33 кампании президентского уровня, и 27 из них — успешно.

Их «работа»‎ заключается в том, что они взламывают электронные устройства, собирают материалы для шантажа, распространяют дезинформацию. С помощью ботов они проводят кампании в соцсетях. Стоит одна президентская кампания около 15 млн долларов.

Они не берутся за заказы в Израиле, США — говорят, что отказали в помощи даже Дональду Трампу, и если просят организовать «что-либо против господина Путина».

К аккаунтам высокопоставленных чиновников они получают доступ через мобильные устройства. С помощью ПО они могут проводить кампании в соцсетях, продвигать нужные статьи или дискредитировать «заказанные»‎ компании.

*«Важные истории»‎ и OCCRP российские власти объявили «нежелательными».‎