В Молдове утвердили нового премьер-министра

В Молдове парламент утвердил нового премьер-министра. Им стал Дорин Речан, который обещает оживить экономику и усилить курс на вступление страны в ЕС, пишет Reuters. Состав парламента почти не изменится.

Ранее Речан возглавлял министерство внутренних дел и был помощником президента. Его кандидатуру утвердили 62 из 101 депутата.

В своей программе «Процветающая, безопасная, европейская Молдова» новый премьер изложил свои основные планы.

«Мы хотим жить в безопасном мире, где соблюдаются международные договоры, где проблемы между странами решаются путем диалога, где есть уважение к малым государствам. Мы хотим быть полноправными членами Европейского Союза», — говорится в документе.

Правительство в целом осталось в старом составе. В него войдут только четыре новых министра: финансов, инфраструктуры, юстиции и энергетики.

Наталья Гаврилица ушла в отставку 10 февраля. Причин не называли, но все 18 месяцев ее работы были отмечены экономическим кризисом и угрозой российского вторжения. Президент Майя Санду обвинила Россию в подготовке вооруженного госпереворота. Но в российском МИДе обвинения отвергли. Сегодня в Молдове нашли четвертую ракету, сбитую ВСУ. Обломки упали в Бриченском районе.