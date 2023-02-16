Силовики заставили мужа Олеси Кривцовой* сказать, что семья не считает доносчиками свидетелей по делу

SOTA узнала, что мужа Олеси Кривцовой* Илью Мелькова «эшники»‎ заставили на видео сказать, что семья не считает свидетелей по делу против Олеси* доносчиками. Встречу с Центром «Э»‎ организовало руководство вуза: Илья и Олеся* учатся в Северном Арктическом Федеральном Университете (САФУ) в Архангельске.

Олесю Кривцову* обвинили в «дискредитации армии»‎ и «оправдании терроризма»‎ из-за антивоенных постов и высказываний о взрыве на Крымском мосту. Дело против нее возбудили по доносу сокурсников, которым не понравилась ее позиция. Они же выступают свидетелями по делу.

Илью Мелькова пригласил на «разговор»‎ заместитель директора высшей школы социально-гуманитарных наук и международных коммуникаций Евгений Калашников. Но студента ждал «эшник»‎. Калашников оставил их наедине, а сотрудник Центра «Э»‎ потребовал записать на видео объяснения Мелькова о свидетелях.

На вопрос SOTA о том, зачем было участвовать в организации беседы с «эшниками»‎ и на каком основании этим занялся университет, Калашников не ответил, а только бросил трубку. В пресс-службе вуза в качестве причины вызова Мелькова назвали «учебный вопрос»‎.

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*Олесю Кривцову внесли в список «террористов и экстремистов»‎.