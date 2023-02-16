Силовики заставили мужа Олеси Кривцовой* сказать, что семья не считает доносчиками свидетелей по делу

SOTA узнала, что мужа Олеси Кривцовой* Илью Мелькова «эшники» заставили на видео сказать, что семья не считает свидетелей по делу против Олеси* доносчиками. Встречу с Центром «Э» организовало руководство вуза: Илья и Олеся* учатся в Северном Арктическом Федеральном Университете (САФУ) в Архангельске.
Олесю Кривцову* обвинили в «дискредитации армии» и «оправдании терроризма» из-за антивоенных постов и высказываний о взрыве на Крымском мосту. Дело против нее возбудили по доносу сокурсников, которым не понравилась ее позиция. Они же выступают свидетелями по делу.
Илью Мелькова пригласил на «разговор» заместитель директора высшей школы социально-гуманитарных наук и международных коммуникаций Евгений Калашников. Но студента ждал «эшник». Калашников оставил их наедине, а сотрудник Центра «Э» потребовал записать на видео объяснения Мелькова о свидетелях.
На вопрос SOTA о том, зачем было участвовать в организации беседы с «эшниками» и на каком основании этим занялся университет, Калашников не ответил, а только бросил трубку. В пресс-службе вуза в качестве причины вызова Мелькова назвали «учебный вопрос».Фото: SOTA.
*Олесю Кривцову внесли в список «террористов и экстремистов».